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Киев и его хозяева из Вашингтона отлично понимают, что сейчас время играет не на их стороне. Поэтому даже несмотря на чудовищные потери, ВСУ будут продолжать предпринимать все новые попытки захватить Запорожскую АЭС, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомнил, что 19 октября провалилась очередная попытка высадки украинского десанта под Энергодаром. Российские ВС надежно защищают город, поэтому уничтожили элитные подразделения противника вместе с лодками и катерами. Но Киев вряд ли на этом остановится.

Российские ВС уже получают подкрепление, что позволит укрепить оборону новых регионов, а также перейти в контрнаступление. Тогда ВСУ уже не смогут накапливать «ударные кулаки» на границах Запорожской и Херсонской областей. Именно поэтому Соединенные Штаты сейчас гонят украинскую армию в бой, совершенно не обращая внимания на потери живой силы и техники.

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