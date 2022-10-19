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Президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых регионах, чтобы провести ядерные испытания в Черном море. Такое абсурдное предположение выдвинули журналисты британского таблоида Daily Mail.

Они написали, что нельзя исключать возможность проведения таких испытаний. Россия якобы намерена организовать ядерный взрыв под открытым небом в первый раз с 60-х годов прошлого столетия.

Также авторы публикации не забыли упомянуть о предупреждении британских властей о весьма серьезных последствиях в случае применения ядерного оружия.

Напомним, что 18 октября заместитель руководителя делегации РФ на Генассамблее ООН заявил, что Россия не угрожает Украине ядерными ударами и не собирается этого делать. Также он отметил, что высказывания представителей киевского режима о восстановлении ядерного статуса страны вызывают обеспокоенность Москвы.

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