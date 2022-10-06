Британский таблоид Daily Mail рассказал об украинской беженке Софье Каркадым, которая якобы покинула страну. Однако многочисленные комментаторы в это не верят, хотя и были бы рады отъезду скандальной украинки, передает РИА Новости.

Напомним, что Каркадым приютил в Британии местный житель Энтони Гарнетт. Позже он ради беженки бросил жену и двоих детей. Но совсем скоро был вынужден вызывать полицию из-за агрессивного поведения новой возлюбленной. Каркадым в ходе попытки ворваться в дом Гарнетта была арестована полицией и сейчас якобы покинула Великобританию.

«Бьюсь об заклад, она даже не садилась в самолет. Она, наверное, спряталась в уборной на час, а потом завтра будет статья о том, что они не выдержали разлуки и воссоединились!», – написала в комментариях Seagulls love chips.

Другие пользователи пожелали Каркадым счастливого пути, но призвали убедиться, что она больше не вернется в Британию.