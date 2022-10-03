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Газовый регулятор Германии бьет тревогу, заявляя, что немецкие домохозяйства слишком уж интенсивно используют голубое топливо. Они тратят на 14,5 процентов больше газа, чем в среднем за последние 4 года, что может привести к серьезному кризису в зимний период, пишет портал Ura.ru, со ссылкой на британский таблоид Daily Express.

Журналисты считают, что в таких условиях Германии может не хватить газа для отопления зимой. Уже сейчас наблюдается его дефицит, но если наступят прогнозируемые сильные холода, то остатки голубого топлива будут истрачены задолго до их окончания.

В этой ситуации Германия будет вынуждена искать компромиссы с Россией. Правительство ФРГ скорее всего пойдет на такой шаг, чтобы не допустить ухудшения энергетического кризиса.

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