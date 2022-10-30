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НАТО имеет смысл разместить на территории Турции гиперзвуковые ракеты, чтобы подать России и ее президенту Владимиру Путину сигнал, написал в своей публикации в издании Daily Express специалист по национальной безопасности Альп Севимлисой.

Он напомнил Североатлантическому альянсу, что Турция входит в его состав и представляет собой самого крупного игрока в Средиземноморье. Она может выступить на стороне НАТО не только против России, но и против Китая, а также намеревается поддерживать Украину.

По словам эксперта, Турция – одна из трех стран (две другие – это США и Британия), которые имеют влияние, сильную армию и современное вооружение. Ее войска сейчас участвуют в боевых действиях в Ливии и Сирии, а также на Кавказе.

Если Альянс установит на авиабазе «Инджирлик» гиперзвуковые ракеты, они станут мощным дополнением к тактическому ядерному оружию, применяемому для сдерживания РФ. Кроме того, Севимлисой отметил необходимость поставок Анкаре зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей F-35 для надежной обороны южного фланга НАТО.

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