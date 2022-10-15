Бойцы российской ЧВК «Вагнер» выстраивают оборонительную линию под Лисичанском. Они рассказывают, что Киев планирует наступление на город и собирает крупные силы, которые «поведет на убой», передает РИА Новости.

Фортификационные сооружения бойцы называют «линией Вагнера». Они заявляют, что не намерены пропускать украинских боевиков к Лисичанску. Сразу три линии обороны ВСУ пройти не удастся.

«Вагнеровцы» устраивают прочные бетонные надолбы, за которыми идут противотанковые рвы. Оставшееся между ними пространство минируется, что полностью исключает прорыв противника.

Напомним, что Киев стягивает крупные силы сразу на нескольких направлениях. Куда будет направлен его главный удар, пока неизвестно, однако некоторые эксперты считают, что ВСУ сперва начнут устраивать разведки боем, чтобы выявить самое уязвимое место.