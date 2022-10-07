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Американский таблоид The Washington Times опубликовал заявление президента США Джо Байдена о «ядерном Армагеддоне», который якобы грозит миру впервые после Карибского кризиса. Читатели негативно отнеслись к этому высказыванию.

Они написали, что единственное, что ставит планету на порог ядерной войны – это тупость американского лидера и поджигателей войны в его окружении. В январе текущего года было достаточно пообещать России не брать Украину в Североатлантический альянс, чтобы предотвратить конфликт и достичь мира.

Бывший президент Дональд Трамп, по словам читателей издания, выступал за дипломатическое урегулирование всех конфликтов и принимал решения, направленные на поддержание мира на планете. Байден же отталкивает от Вашингтона последних союзников и делает все возможное, чтобы внести раскол.

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