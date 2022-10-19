Немецкий военный эксперт Зенке Нейцель в издании Welt написал, что специальная военная операция ВС РФ на Украине – это рискованная игра президента России Владимира Путина. Однако читатели не согласились с ним и назвали главного виновника украинского конфликта.

Так, один из комментаторов написал, что ВС РФ защищают свою страну, а не играют в игры. Они делают то, для чего, собственно, и создавалась российская армия.

«Это не игра. Но США играют на своей шахматной доске, представляя Украину в роли пешки», – добавил другой читатель, заметив, что РФ предлагала дипломатическое решение всех проблем, но Вашингтон отверг все ее предложения.

Также многие пользователи Сети уверены, что для Берлина вмешательство в конфликт тоже является очень рискованным. Некоторые комментаторы высказали мнение, что если бы Киев пошел на переговоры, то все страдания простых украинцев давно закончились бы.