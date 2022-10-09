Турецкий портал Haber 7 опубликовал статью о президенте Украины Зеленском, призвавшем Запад нанесли превентивный удар по России, чтобы якобы не дать ей «использовать ядерное оружие». Она спровоцировала бурное обсуждение в комментариях, передает РИА Новости.
Турецкие пользователи высказывали разные мнения, но большинство все же сошлось во мнении, что единственным способом прекратить конфликт является избавление от Соединенных Штатов.
«Единственный выход здесь — оттолкнуть США. Они способны развязать войну где угодно», – уверен один из читателей.
Другой добавил, что Соединенные Штаты вроде бы и помогают Киеву оружием, но постоянно находятся на связи с Россией. Поэтому Зеленского банально «разводят».
«Правильный выбор — это пойти на компромисс с Россией», – подвел итог еще один комментатор.