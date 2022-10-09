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Турецкий портал Haber 7 опубликовал статью о президенте Украины Зеленском, призвавшем Запад нанесли превентивный удар по России, чтобы якобы не дать ей «использовать ядерное оружие». Она спровоцировала бурное обсуждение в комментариях, передает РИА Новости.

Турецкие пользователи высказывали разные мнения, но большинство все же сошлось во мнении, что единственным способом прекратить конфликт является избавление от Соединенных Штатов.

«Единственный выход здесь — оттолкнуть США. Они способны развязать войну где угодно», – уверен один из читателей.

Другой добавил, что Соединенные Штаты вроде бы и помогают Киеву оружием, но постоянно находятся на связи с Россией. Поэтому Зеленского банально «разводят».

«Правильный выбор — это пойти на компромисс с Россией», – подвел итог еще один комментатор.

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