Турецкий портал Haber 7 опубликовал статью о президенте Украины Зеленском, призвавшем Запад нанесли превентивный удар по России, чтобы якобы не дать ей «использовать ядерное оружие». Она спровоцировала бурное обсуждение в комментариях, передает РИА Новости.

Турецкие пользователи высказывали разные мнения, но большинство все же сошлось во мнении, что единственным способом прекратить конфликт является избавление от Соединенных Штатов.

«Единственный выход здесь — оттолкнуть США. Они способны развязать войну где угодно», – уверен один из читателей.

Другой добавил, что Соединенные Штаты вроде бы и помогают Киеву оружием, но постоянно находятся на связи с Россией. Поэтому Зеленского банально «разводят».