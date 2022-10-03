Китайский информационный портал «Гуаньча» сообщил о решении президента Украины Зеленского подать заявку на вступление страны в Североатлантический альянс. Читатели издания негативно отреагировали на эту весть, передает РИА Новости.

«Украина – всего лишь шахматная фигура Соединенных Штатов на доске игры с Россией, разве будут они жертвовать собой ради какой-то пешки? Но вот иллюзорный замок для нее обязательно возведут», написал один из комментаторов.

Другой отметил, что Киев после вступления в НАТО просто утянет блок вместе с собой в болото.

Еще один китайский пользователь Сети прокомментировал реакцию США на заявление Зеленского: