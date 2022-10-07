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Немецкое издание Die Welt рассказало о призыве экс-канцлера Германии Ангелы Меркель серьезно отнестись к словам президента РФ Владимира Путина о готовности защищать суверенитет и территориальную целостность России всеми доступными средствами поражения.

Меркель заявила, что не стоит сразу же воспринимать эти слова российского лидера как блеф и отбрасывать их. Напротив, Запад должен задуматься над тем, какую позицию следует выбрать по отношению к этим заявлениям.

Мнения читателей газеты разделились. Одни пользователи Сети написали в комментариях, что Меркель неоднократно говорила, что «раскусила» российского президента еще в 2007 году. Однако с тех пор она так ничего и не сделала, чтобы избавить Германию от зависимости от РФ.

Другие комментаторы написали, что Россию не стоит сбрасывать со счетов, так как это большая страна, которая обладает огромными возможностям. Но почему-то нынешние власти Германии полностью игнорируют ее интересы и отдают предпочтение склонной к националистическим идеям Украине.

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