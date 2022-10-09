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Британский таблоид Daily Mail опубликовал статью о падении стратегических запасов нефти в США до минимального за последние 4 десятилетия уровня и спровоцировал лавину критики в адрес американского лидера Джо Байдена, передает РИА Новости.

Читатели заявили, что американцы уже давно боятся не столько президента РФ Владимира Путина, сколько «слабоумного Байдена с красной кнопкой».

«Как этому некомпетентному человеку все еще позволяют принимать плохие решения? Кто-то должен остановить его!», – более деликатно высказался один из комментаторов.

Другой написал, что Байден разрушает абсолютно все, к чему притрагивается. Также британцы уверены, что американскому лидеру пора бы отправиться на покой:

«Импичмент! Импичмент! Пожалуйста, импичмент! Байден разрушает Америку день за днем», – высказал мнение один из них.

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