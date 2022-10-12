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Экс-советника американского президента Джона Болтона подвергли критике читатели американского издания Newsweek. Они написали, что угрозы политика в адрес российского лидера Владимира Путина представляют собой «бред сумасшедшего».

«Зачем США ядерное оружие, если у нас есть сумасшедший Болтон, слова которого могут стать причиной гибели людей, а у него нет никаких угрызений совести по этому поводу», – написал один из комментаторов.

Другой отметил, что Болтон относится к «ястребам», мечтающим развязать войну уже много лет. При этом сам он вряд ли отправится на передовую, а уступит право умирать простым гражданам.

Также комментаторы отметили, что Болтон относится к людям, «любящим насилие, пока оно не коснется их самих».

Некоторые читатели обеспокоенно высказались в том духе, что мир становится все опаснее, так как политики продолжают угрожать ядерным оружием и катастрофическими последствиями его применения.

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