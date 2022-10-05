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Немецкое издание Deutsche Welle, признанное в России иноагентом, опубликовало результаты опроса Eupinions, проведенного Фондом Бертельсмана. Исследование позволило выяснить, какой процент жителей Европы продолжает поддерживать поставки оружия на Украину.

Кроме того, речь шла об отказе от поставок газа из России и оказании помощи украинским беженцам. В результате выяснилось, что поддержка всех этих мер среди европейцев стремительно снижается. Но все же за нее проголосовало большинство участников опроса – 60 процентов.

В Италии за продолжение антироссийского курса выступило 42 процента опрошенных. Но пока это единственная страна, где поставки оружия на Украину поддержало меньшинство. Лидерство вполне ожидаемо остается за Польшей – в этой русофобской стране за продолжение помощи Киеву отдали свои голоса 84 процента участников исследования.

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