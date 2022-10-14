ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

13 октября российские ВС атаковали военный объект ВСУ в Тернопольской области крылатой ракетой «Калибр». Боезаряд был выпущен из акватории Черного моря и попал точно в цель. Несмотря на попытки украинской армии сбить ракету средствами ПВО.

Точное попадание подтвердил глава военной администрации региона. Он заявил, что военный объект поражен российской ракетой «Калибр». На месте взрыва работали сотрудники экстренных служб.

ПВО отреагировала на ракетную атаку и попыталась сбить летящий к цели боезаряд. Однако 4 попытки сделать это провалились. Все зенитные ракеты разорвались над Тернопольской областью.

Напомним, ВС РФ с 10 октября атакует цели на территории западной Украины. Взрывы за минувшие несколько дней фиксировались не только в Тернопольской, но еще и во Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

Вам может понравиться

Кнутов рассказал, что ВСУ формируют небольшие группы неподалеку от Херсона

Украинские боевики комплектуют относительно небольшие группы на Херсонском направлении для продолжения попыток контрнаступления. Однако они и сами понимают, что до областного центра им не дойти, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

Япония и США провели учения с использованием HIMARS

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS были задействованы во время совместных учений военных США и Сил самообороны Японии (так называются вооружённые силы страны). На учениях в числе прочего отрабатывали защиту

ВВС Украины потеряли МиГ-29, который должен был сбить беспилотник

В небе над Винницей произошёл инцидент, которому, вероятно, пока нет аналогов. Украинский МиГ-29 при попытке уничтожить беспилотник сам потерпел крушение. Об этом сообщает издание “Русская весна” со ссылкой на сводку