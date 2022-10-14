13 октября российские ВС атаковали военный объект ВСУ в Тернопольской области крылатой ракетой «Калибр». Боезаряд был выпущен из акватории Черного моря и попал точно в цель. Несмотря на попытки украинской армии сбить ракету средствами ПВО.

Точное попадание подтвердил глава военной администрации региона. Он заявил, что военный объект поражен российской ракетой «Калибр». На месте взрыва работали сотрудники экстренных служб.

ПВО отреагировала на ракетную атаку и попыталась сбить летящий к цели боезаряд. Однако 4 попытки сделать это провалились. Все зенитные ракеты разорвались над Тернопольской областью.

Напомним, ВС РФ с 10 октября атакует цели на территории западной Украины. Взрывы за минувшие несколько дней фиксировались не только в Тернопольской, но еще и во Львовской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.