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Уральский суд Казахстана принял решение о выдворении из страны россиян, которые были задержаны у одного из ночных клубов за пьяную драку.

Пресс-служба МВД страны напомнила, что инцидент произошел 30 сентября. Граждан России задержали, так как они устроили потасовку рядом с ночным клубом в Уральске, где употребляли алкогольные напитки.

За нарушение тишины, мелкое хулиганство и появление в нетрезвом виде в общественном месте их наказали административным арестом на пять суток. 3 октября суд рассмотрел дело дебоширов и выдворил их из Казахстана.

Известно, что всего было задержано четверо россиян, один из которых приехал в соседнее государство из Уфы, а еще трое – из Саратовской области.

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