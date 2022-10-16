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Полковник запаса ВС Украины Петр Черник развенчал мифы о непробиваемой системе украинской ПВО, которые сейчас распространяют СМИ и руководство страны. Он заявил, что даже усиление американскими и немецкими ЗРК не позволит накрыть все населенные пункты непробиваемым куполом.

Черник отметил, что самая безупречная противовоздушная оборона все равно пропускает ракеты. Он привел в пример израильский «Железный купол», который хоть и отражает сотни боезарядов палестинцев, но все же перехватывает далеко не все. А ведь он сражается не с высокоточными современными боеприпасами, а всего лишь с кустарными болванками.

На Украине «Железного купола» нет, а есть советские зенитно-ракетные комплексы С-300, которые уже не в состоянии сбивать новейшие Х-101 и «Ониксы. Не говоря уже о «Кинжалах» и «Калибрах». Не исключено, что с этими ракетами смогут справиться немецкие комплексы IRIS-T или американские NASAMS. Однако у них есть свои уязвимости. Кроме того, Запад поставляет их очень мало, что не позволяет создать непробиваемую систему противовоздушной обороны.

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