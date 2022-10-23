Российские ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н «Ночной охотник» оснащаются ракетами «Изделие 305» класса «воздух-поверхность». Эти многоцелевые боезаряды выделяются высокой точностью и могут поражать практически любые цели.

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено боевое применение новейшей ракеты. На ней слышно, как оператор, управляющий боезарядом, говорит сослуживцу, что сумеет попасть прямо в форточку здания.

Столь высокая точность обеспечивается наличием системы телеуправления. Ракета запускается по полученным ранее координатам и летит к цели, но при заходе на нее активируется головка самонаведения. Она отправляет изображение на экран оператору и по нему пилот вертолета наводит боезаряд точно по цели.

Кроме того, «Изделие 305 снабжается оптико-электронной головкой самонаведения, благодаря которой ракету можно запускать в режиме «выстрелил и забыл».