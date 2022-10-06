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Западные страны продолжают поставлять вооружение ВСУ. Власти Чехии заявили, что готовы предоставить Украине очередной пакет военной помощи. От этом рассказала министр обороны Чехии Яна Чернохова – передаёт ТАСС.

Что именно планируется отправить на Украину, глава оборонного ведомства не пояснила. Чернохова заметила, что такая скрытность продиктована соображениями безопасности. Впрочем, министр уточнила, что в новый пакет военной помощи Прага включила тяжёлую технику, а также стрелковое оружие и боеприпасы к нему. По данным СМИ, Чехия уже предоставила Украине помощь на сумму 2 миллиарда евро. При этом только 190 миллионов из этой суммы – средства из государственного бюджета. Остальное – деньги бизнеса и жителей страны.

Чехия является одним из наиболее близких партнёров Украины. По объёмам предоставленной военной помощи Киеву Прага входят в первую пятёрку.

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