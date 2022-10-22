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США планируют учения на территории Румынии, в которых примет участие 101-я воздушно-десантная дивизия США. В ее состав входит 4700 военнослужащих, которые переброшены в Европу из-за стремительного ухудшения отношений между РФ и Североатлантическим альянсом, а также из-за конфликта на Украине.

Телеканал CBS News, на который ссылается агентство РИА Новости, сообщил, что Соединенные Штаты еще в августе анонсировали передислокацию дивизии в Европу в рамках усиления восточного фланга НАТО. Подразделение, которое на протяжении 80 лет не появлялось на европейской территории, призвано защищать страны блока.

При этом журналисты американского телеканала отмечают, что 101-я дивизия воздушно-десантных войск США вполне может быть отправлена на территорию Украины. Вашингтон, заявляющий о нежелании принимать участие в конфликте, способен пойти на такой шаг, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Боеготовность дивизии поддерживается на высочайшем уровне, поэтому она готова вступить в боевые действия в любой момент.

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