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Запад поддерживает раздутые Соединенными Штатами мифы о «плохой России» и «хорошей Украине», однако для ЕС такая поддержка вполне может обернуться катастрофическими последствиями, пишет чешское издание Časopis Argument.

Автор публикации Эдуард Хмелар удивляется поддержке Западом президента Украины Зеленского. Эксперт обращает внимание на то, что бывший комик запретил деятельности оппозиции в стране, распустил 11 партий, которые безо всяких на то оснований назвали пророссийскими, а уже через пару дней получил премию «За свободу мысли», учрежденную Андреем Сахаровым. О какой свободе на Украине идет речь, никто даже не потрудился объяснить.

То, что в действиях Зеленского не видит Запад, отлично замечают украинские граждане. Они начинают понимать, что действующий лидер решил установить в стране диктатуру и отворачиваются от него. Фактически Зеленский своими руками помогает России, пишет Хмелар.

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