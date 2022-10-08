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Экс-посол Украины в Берлине Андрей Мельник высказал сожаление из-за некоторых своих постов в социальных сетях. Но при этом он отметил, что не удаляет сообщения, так как они были сделаны «на эмоциях».

Журналисты немецкой газеты Spiegel напомнили Мельнику, как он назвал канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» в одном из постов, после чего был вынужден принести извинения.

«Я сожалею о многом из того, что написал, но, в отличие от других, я не удаляю свои твиты. Я сформулировал большую часть этого спонтанно, исходя из эмоций, а не из расчетов. Я придерживаюсь этого», – рассказал в ответ Мельник.

Напомним, что в июле после высказывания Андрея Мельника о вожде украинских националистов Степане Бандере президент Зеленский уволил его с должности посла. Это произошло после возмущений не только немецких властей, но и представителей других европейских стран.

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