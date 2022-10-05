Болгария преследует сейчас исключительно свои интересы, пытаясь угодить и Североатлантическому альянсу, и России. Однако из-за этого ни одна из сторон ей не доверяет, рассказал международный политический обозреватель Кристиан Шкварек.

В телепрограмме Bulgaria ON AIR он пояснил, что позиция Софии была неопределенной все последние годы, так как она пыталась выгадать наилучшие для себя условия сотрудничества с обеими сторонами. Иногда это даже получалось, но сейчас совершенно другая ситуация.

Отсутствие четкой позиции может привести к тому, что Болгария останется в проигрыше при любом исходе специальной военной операции. Так как ей не доверяют ни Россия, ни Альянс.

Впрочем, шансы исправить создавшееся положение у страны еще есть, для чего ей достаточно просто сделать выбор в пользу одной из сторон.