Во время военных кампаний в Афганистане и Ираке Североатлантический альянс имел полное превосходство в воздухе, что и обеспечило успех в борьбе с террористами. Сейчас ситуация кардинальным образом изменилась, так как потенциальные противники Запада могут задействовать доступные, но чрезвычайно эффективные беспилотные аппараты, заявил британскому изданию Daily Telegraph генерал-лейтенант Королевских ВС Джеймс Мартин.

Он пояснил, что в воздушном пространстве наступила эпоха настоящей демократии, так как любая страна мира может позволить себе приобретение или производство разведывательных или ударных беспилотников. Высокотехнологичные ресурсы теперь имеют все потенциальные противники Запада, что создает ему серьезные проблемы в случае вооруженного конфликта.

«Мы больше не исходим из предположения о том, что имеем контроль над воздушным пространством», – приводит слова британского генерала РИА Новости.