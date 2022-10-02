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Киев получил от британской разведки Mi6 «сверхсекретные данные», якобы полученные от «информаторов в России» и тут же раззвонил из по всему свету. В этом материале говорится о «сотне ракет», которые ВС РФ намереваются запустить по территории Западной Украины.

Великобритания негласно передала эту информацию Киеву в надежде на его благоразумие и молчание, однако руководство Украины приукрасило полученные данные и взорвало настоящую информационную бомбу. Оно заявило, что энергетическая и военная инфраструктура страны вот-вот подвергнется массированному удару, цель которого – спровоцировать панику и создать эффект тотальных разрушений.

По словам украинских политиков, основной удар якобы направлен на Львов, где располагается центр с военными инструкторами из Соединенных Штатов. Именно по нему планируется атака. Почему никаких ударов по Львову не наносилось ранее, хотя сплетни о данном объекте Киев сам распространяет уже около 6 месяцев, объяснить руководство Украины не смогло.

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