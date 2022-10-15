Устаревшая советская модификация зенитно-ракетного комплекса С-300, который стоял на вооружении ВС Украины, уничтожена на Запорожском направлении. Для удара по нему ВС РФ задействовали барражирующий боеприпас «Ланцет» производства концерна «Калашников».

Уничтожение украинского ЗРК подтверждается видеозаписями, появившимися в Сети. На кадрах видно, как дрон-камикадзе, который остался незамеченным для противовоздушной обороны противника, попадает точно по пусковой установке С-300. Практически сразу сдетонировали ракеты комплекса, что и привело к полной его ликвидации.

Беспилотники «Ланцет» способны около 40 минут находиться в воздухе. Они оснащаются боевой частью, весом в три килограмма, а также развивают скорость до 110 километров в час.

После запуска дроны находятся в режиме поиска, подбирая для себя цель. Как только она обнаруживается, барражирующий боеприпас превращается в управляемую ракету, разгоняется до максимальной скорости и взрывается точно над мишенью.