«Московский комсомолец» рассказал об ответе бойцов группировки ВС «Отважные» Рамзану Кадырову. Напомним, что ранее глава Чечни раскритиковал генерал-полковника Александра Лапина за то, что тот якобы является главным виновником потери Красного Лимана.

Бойцы сообщили журналистам «МК», что Лапин, в отличие от «обвиняющих» его, не привлекает «диванных критиков», сидя в комфортной обстановке в мягком кресле. Он четко выполняет поставленные ему задачи, постоянно находится на передовой, демонстрируя самоотверженность и героизм.

Кадыров ранее обвинил генерал-полковника, что тот не наладил как следует связь между оборонявшими Красный Лиман и населенные пункты рядом с городом, а также не снабдил бойцов нужным количеством боеприпасов для отражения атак ВСУ.