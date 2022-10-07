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Российские ВС в ходе спецоперации на Украине все чаще задействуют беспилотные аппараты. Причем неоценимую помощь войскам оказывают не только дроны-камикадзе или ударно-разведывательные БПЛА, но и обычные квадрокоптеры. Так, один из них навел десантников ВС РФ на целую колонну бронетехники ВСУ.

Противник организовал атаку достаточно крупными силами, надеясь прикрыться лесным массивом и остаться незамеченным. Однако дрон своевременно разглядел приближающиеся силы ВСУ и навел на них огонь артиллерии. Развязался бой, который длился почти два часа.

Российские ВС вышли из этой схватки победителями и уничтожили не менее двух танков и пяти боевых машин пехоты. Противник сперва пытался прятаться в лесополосе, но потом обратился в бегство, понеся немалые потери.

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