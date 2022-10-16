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Сайт телеканала НТВ рассказал о бое ЧВК «Вагнер» с националистами 30-й бригады ВСУ за высоту «Гавайи» неподалеку от Артемовска. Она была названа так украинскими боевиками за курортное спокойствие, но в итоге превратилась для подразделения противника в «братскую могилу».

Бойцы ЧВК «Вагнера» нашли уязвимое место в обороне ВСУ и использовали его для прорыва. Они не только ликвидировали неонацистов, но и спасли жизни гражданского населения находящихся рядом поселков Зайцево, Веселая Долина и Иванград, которых боевики использовали в качестве живого щита.

ВСУ не разрешили этим людям уехать из зоны боевых действий, насильно вывели их на «Гавайи» и удерживали там, надеясь замедлить наступление союзных сил. Большая их часть уже спасена и вывезена в Первомайск на Луганщине. Остальных разыскивают вагнеровцы.

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