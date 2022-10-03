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Подразделения частной военной компании «Вагнер» вышли к южным окраинам Артемовска в ДНР и ведут боевые действия с националистами рядом с поселком Опытное. Этот населенный пункт фактически является частью города, сообщает «Военное обозрение».

Киев в своих сводках постоянно упоминает о своих локальных успехах в Купянске и Лимане, но совершенно ничего не говорит об Артемовске. Это вполне понятно, так как в окрестностях данного города ВСУ терпят поражение за поражением.

Так, бойцы ЧВК «Вагнер» провели в Опытном разведку боем, вызвали на себя огонь противника, тем самым определив местоположение его позиций. После этого разведчики отступили, а по националистам в течение длительного времени работали пулеметы.

Эксперты напоминают, что российские ВС уже заняли восточную часть Артемовска, прочно закрепились в промзоне, вытеснив боевиков ВСУ на другой берег реки Бахмутка, и сейчас продвигаются вперед, устанавливая контроль над жилыми микрорайонами.

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