Украинские ВС продолжают ожесточенное сопротивление под Артемовском, но подразделения ЧВК «Вагнер» очень близки к полному окружению города. Кроме того, уже уничтожена вся инфраструктура, которая использовалась противником для снабжения находящейся в Бахмуте группировки.

«Вагнеровцы» рассказывают, что Киев стремится удержать город под своим контролем любой ценой. Сейчас там активно действуют заградительные отряды, которые угрожают военнослужащим, готовым отступить и сдаться.

«Заградотряды для украинских бойцов не сюжет пропаганды, а действительность», – цитирует представителей ЧВК портал «Военное обозрение».

Напомним, что битва за Артемовск длится уже несколько месяцев. ВСУ продолжают удерживать контроль над городом, который представляет собой крупный транспортный узел, обеспечивающий возможность вести наступление на нескольких направлениях.