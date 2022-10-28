Расследование подрыва газопроводов «Северный поток» мешает проводить «большая глубина», заявил глава европейской демократии Жозеп Боррель. Этим высказыванием он лишь подтвердил, что Запад намерен затянуть выяснение причин взрыва на неограниченные сроки, пишет портал «Военное обозрение».

Авторы отмечают, что само по себе расследование, которое якобы проводит Европа, является ничем иным, как имитацией «бурной деятельности». На самом деле ЕС не заинтересован в объективном выяснении причин аварии, так как они кроются в Соединенных Штатах. Последние, разумеется, свою причастность отрицают, но это традиционный стиль поведения Вашингтона, который давно ничего не доказывает.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что США еще несколько лет назад демонстрировали фото с взрывным устройством под нитками «Северных потоков», но заявляли, что их «потерял» российский флот.