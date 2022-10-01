Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись боевой работы российского истребителя-бомбардировщика Су-34 в ходе боев за Красный Лиман. Эксперты рассказали, что видео сделано 30 сентября, когда ВС РФ осуществляли деблокаду города.

На записи хорошо видно, что удары Су-34 приходятся прямо по переправе через Оскол, обустроенной украинскими националистами. При этом боевики как раз форсируют реку вместе с техникой, причем в их рядах можно увидеть большое количество иностранных наемников.

В результате атаки ВСУ понесли серьезные потери в живой силе и технике, так как переправа была полностью уничтожена авиабомбами вместе с подразделениями врага.

Напомним, что 11 октября ВС РФ все же вышли из Красного Лимана и заняли заранее подготовленные позиции. Это дало возможность устранить риск окружения и свести к нулю возможные потери.