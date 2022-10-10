Венгрию может ожидать серьезный мигрантский кризис. Через ее границы в 2022 году пытались приникнуть в Европу больше двухсот тысяч беженцев из арабских стран.

В основном мигранты бегут из Ирана и Сирии. Они достигают Турции, а затем через Грецию, Хорватию и Болгарию попадают в Венгрию. Это дает возможность попасть на территорию Евросоюза, а затем либо остаться в стране, либо продолжить путешествие.

Наибольшее количество мигрантов пытается проникнуть на территорию ЕС в настоящее время. Беженцы хотят успеть до наступления холодов устроиться в объединенной Европе, из-за чего образовался огромный поток, не сулящий Будапешту ничего, кроме кризиса.

Напомним, что ранее военный эксперт Владимир Евсеев спрогнозировал поток беженцев в ЕС и с Украины. Он считает, что если массированные ракетные удары ВС РФ будут повторяться чаще, то граждане страны будут всеми способами уезжать в Европу.