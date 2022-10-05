Подразделения Росгвардии продолжают оказывать помощь российской армии в достижении целей специальной военной операции на Украине. В ведомстве сообщили, что только за прошедшую неделю при содействии росгрвардейцев было уничтожили 130 военнослужащих ВСУ. Такие данные приводит ТАСС.

Кроме непосредственно боевых столкновений, в ходе которых были уничтожены украинские военные, Росгвардия выполняет задачи по поиску и захвату пособников киевского режима и складов с боеприпасами. За ту же неделю, отмечают в ведомстве, было задержано шестеро человек, которых подозревают в содействии украинским военным в ДНР, а также выявлено несколько складов, где находились боеприпасы для ВСУ – три сотни снарядов и больше сотни ручных гранат.

При содействии бойцов Росгвардии за семь минувших дней были уничтожены в ДНР 1 украинский танк, 6 самоходных артиллерийских установок, 4 боевых бронированных машины, а также 16 единиц специальной автомобильной техники.