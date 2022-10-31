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Отработать механизмы военного взаимодействия и передать “мощный сигнал” Северной Корее. Такие цели преследуют военные учения Vigilant Storm, которые 31 октября стартуют в Южной Корее с участием местной армии и войск США. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на агентство Рёнхап

Уточняется, что в ходе учений будет задействовано примерно 240 военных самолётов (140 с корейской стороны и около сотни со стороны США). Речь идёт об истребителях, разведывательных самолётах и самолётах-заправщиках. Рёнхап в этой связи отмечает, что реакция КНДР на учения может быть неоднозначной. С одной стороны Вашингтон и Сеул с помощью учений передают Пхеньяну сигнал, что готовы ответить на испытания баллистических ракет, которые в последнее время участились в КНДР. Правда, с другой стороны Рёнхап признаёт, что действия США и Южной Кореи могут спровоцировать КНДР на ответную демонстрацию мощи.

Кроме авиации в учениях примут участие сухопутные подразделения США и Южной Кореи.

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