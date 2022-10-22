Российские артиллеристы разгромили украинские войска, пытавшиеся прорваться к Бериславу, и не дали противнику возможности начать крупное наступление в районе Сухого Ставка, а также в «огневом треугольнике» между Мыловым, Новой Каменкой и Суханово.

Киев задействовал для артподготовки перед атакой западные САУ M109A3GN Paladin, Zuzana 2, CAESAR, реактивные системы залпового огня HIMARS. Однако российские ВС уже освоились с этим вооружением и активно уничтожают его с помощью средств контрбатарейной борьбы. РСЗО «Град» и «Смерч», буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б», САУ 2С9 «Нона-С» неизменно наносят противнику одно поражение за другим.

Огонь артиллерии корректируют беспилотные аппараты, самым заметным среди которых является «Орлан-10». Именно он постоянно следит за позициями ВСУ и отправляет расчетам орудий координаты врага.

Кроме того, на Херсонском направлении все чаще стали появляться разведывательно-ударные дроны «Иноходец» («Орион»), разработанные компанией «Кронштадт». Они оснащены собственной лазерной системой наведения, а также могут выпускать противотанковые управляемые ракеты «Корнет» воздушного базирования.