ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские артиллеристы разгромили украинские войска, пытавшиеся прорваться к Бериславу, и не дали противнику возможности начать крупное наступление в районе Сухого Ставка, а также в «огневом треугольнике» между Мыловым, Новой Каменкой и Суханово.

Киев задействовал для артподготовки перед атакой западные САУ M109A3GN Paladin, Zuzana 2, CAESAR, реактивные системы залпового огня HIMARS. Однако российские ВС уже освоились с этим вооружением и активно уничтожают его с помощью средств контрбатарейной борьбы. РСЗО «Град» и «Смерч», буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б», САУ 2С9 «Нона-С» неизменно наносят противнику одно поражение за другим.

Огонь артиллерии корректируют беспилотные аппараты, самым заметным среди которых является «Орлан-10». Именно он постоянно следит за позициями ВСУ и отправляет расчетам орудий координаты врага.

Кроме того, на Херсонском направлении все чаще стали появляться разведывательно-ударные дроны «Иноходец» («Орион»), разработанные компанией «Кронштадт». Они оснащены собственной лазерной системой наведения, а также могут выпускать противотанковые управляемые ракеты «Корнет» воздушного базирования.

Вам может понравиться

Герой России Клупов раскрыл сценарий сражения за Херсон

Российские ВС имеют несколько неоспоримых преимуществ перед противником в битве за Херсон, заявил Герой России, военный разведчик Рустем Клупов. Он отметил, что положение ВСУ на этом направлении безнадежно. Клупов не

РВ: 1-я Славянская бригада ДНР штурмует позиции ВСУ у Опытного под Авдеевкой

Военный аналитик Борис Рожин сообщил о продолжающихся ожесточенных боях под Авдеевкой, где союзные силы продолжают штурмовать мощные укрепрайоны противника. Важная роль на этом направлении отведена 1-й Славянской бригаде Донецкой Народной

«ВЗГЛЯД»: Военный эксперт Рожин назвал три сценария нападения ВС Украины на Херсон

Украинские войска продолжают накапливать крупные силы на границе Херсонской области, готовя полномасштабное наступление. Военный эксперт Борис Рожин считает, что Киев может задействовать один из трех сценариев, чтобы попытаться установить контроль