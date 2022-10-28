Беспилотный аппарат «Орион», разработанный компанией «Кронштадт», уже в ходе первого боевого вылета в западной части Херсонской области уничтожил две единицы бронетехники противника. По пытающимся атаковать подразделениям ВСУ дрон нанес мощный удар ракетами Х-БПЛА.

Эти боезаряды – не что иное, как противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) 9М133−1 «Корнет», которые модифицированы специально для использования с беспилотных аппаратов. Они оснащены лазерной головкой самонаведения, которая функционирует в полуавтоматическом режиме. Луч, посредством которого «Корнеты» обнаруживают цели, формируется специальным комплексом на борту ударного дрона.

Издание «Ридус» сообщает, что помимо ракет, особенностью беспилотников является также наличие оптико-электронных комплексов, позволяющих на протяжении 24 часов полета дрона получать разведывательную информацию о действиях противника. Способность к 25-60 кратному увеличению дает «Ориону» возможность точно идентифицировать вражескую технику с дистанции до 30 километров, а обнаруживать ее – с расстояния 35-50 км.

Кроме того, «Орион» отлично подходит для корректировки огня реактивной и ствольной артиллерии, существенно повышая эффективность контрбатарейной борьбы.