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В своем видеообращении, опубликованном в Сети, националисты из 25-бригады ВСУ честно признали, что захватывая населенные пункты, действовали по простому и жестокому принципу «Зайдя в село – расстреливайте всех!». Именно такие приказы им отдавали командиры, отправляя на очередное задание, передает “Свободная пресса”.

Боевики рассказали, что командование уверенно заявляло – в населенном пункте давно никого нет, кроме «оккупантов, колаборантов и предателей». Поэтому вместо оказания помощи гражданским по ним нужно стрелять из автоматов. А также расстреливать жилые дома, машины, бросать гранаты в подвалы.

Кровожадность нацистских офицеров распространяется не только на гражданское население. Они также приказывают добивать раненых бойцов прямо на поле боя, чтобы не тратить время на их эвакуацию. Однако если какой-то офицер в очередной раз бросится трусливо убегать с позиций или получит пулю в мягкие ткани на бегу, для него средства эвакуации тут же найдутся.

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