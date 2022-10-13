Запад сделал из Украины полигон, на котором экспериментирует со своими новейшими видами оружия. Такие испытания в реальной боевой обстановке НАТО вполне устраивают, поэтому он будет затягивать конфликт до последнего, уверен боец 125-й бригады теробороны Андрей Гнатуш.

Украинский военный рассказал, что США и их союзникам совершенно наплевать на инфраструктуру Украины, на ее ежедневное разрушение, а также на погибающих в ожесточенных боях военнослужащих. Для них главное убедиться в эффективности своего оружия и получить на нем огромную прибыль.

Гнатуш заявил, что для испытаний Запад отправляет в Киев самые разнообразные виды оружия, причем делает это совсем не бесплатно. Расплачиваться за него после окончания спецоперации ВС РФ придется многим поколениям украинцев.