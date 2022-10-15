России просто необходимо ударить по США ядерным оружием, чтобы встряхнуть изнеженных комфортом американцев. Такое заявление сделал боец UFC Шон Стрикланд в одном из ток-шоу на видеохостинге YouTube.

Он пояснил, что американцам необходимо трудности, которые закалят их и сделают стойкими перед любыми испытаниями. Поэтому Россия должна задействовать ядерное оружие и «разнести Америку в щепки».

По мнению Стрикланда, граждане США живут в тепличных условиях, они нерешительные и мягкие, комфорт и удобства донельзя их избаловали. Серьезные испытания позволят полностью изменить их, заставить бороться за жизнь.

Стрикланд вспомнил турнир UFC 276, перед которым он был уверен в победе. Но Алексе Перейру из Бразилии мощным ударом отправил американца в нокаут, напомнив ему, что не так он чертовски хорош, как думает о себе.