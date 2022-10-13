Поставки оружия на Украины буквально выкачивают из некоторых стран Европы последние остатки вооружений. В отдельных государствах собственные запасы стремительно тают. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники – передаёт ТАСС.

В основном, заканчиваются снаряды для 155-миллиметровых орудий, а также иссякают запасы советской техники: танков, бронетехники и прочего вооружения. На этом фоне, утверждает Bloomberg, руководство НАТО призывает оборонные компании нарастить мощности. Но и здесь возникают определённые сложности.

Как отмечают эксперты, для того, чтобы увеличить производительность, компаниям может понадобиться несколько лет. Увеличение производства потребует внедрения решений по модернизации, решения проблемы с поставками ряда металлов, а также полупроводников. Ещё одна головная боль оборонных компаний – нехватка квалифицированных рабочих.

Страны Запада усилили поставки вооружения на Украину с начала специальной военной операции России в Донбассе. Киеву передают бронетехнику, танки, боевые вертолёты, артиллерийские установки, стрелковое оружие, боеприпасы и многое другое.