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7 октября отряд ВСУ, состоящий в основном из иностранных наемников и боевиков спецназа США, решил провести разведку боем на Запорожском направлении. Они действовали слишком самоуверенно и поэтому были ликвидированы российскими ВС, рассказал заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Он отметил грамотные действия российских военных, которые отслеживали перемещения противника, ничем не выдавая себя. В режиме радиомолчания они приблизились к боевикам на расстояние удара и вступили с ними в бой. Безсонов опубликовал в Сети видеозапись, которую сделал один из американцев прикрепленной к снаряжению камерой GoPro.

В результате подавляющее большинство наемников оказались уничтожены. Несколько спецназовцев все же сумели удрать, почувствовав опасность.

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