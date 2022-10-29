Беспилотные аппараты, налетевшие минувшей ночью на Севастопольскую бухту, были только отвлекающим маневром. Ключевой целью украинских войск были корабли Черноморского флота, которые ВСУ пытались атаковать морскими дронами, сообщил портал Avia.Pro.

Эксперты отмечают, что российская авиация своевременно обнаружила надводные беспилотники и ликвидировала их, не дав приблизиться к кораблям. Но эта атака все же является тревожным звоночком, так как загруженные взрывчатыми веществами дроны вполне могли потопить корабли. Взрыв ниже ватерлинии спровоцировал бы появление пробоины, что весьма опасно.

Портал также опубликовал видео, на котором один из дронов уничтожается российским вертолетом. Эксперты отмечают, что морские дроны несложно изготовить и начинить взрывчаткой даже кустарным способом, поэтому ВС РФ должны быть готовы к повторению подобных атак.