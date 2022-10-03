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Россия предположительно готовит испытания ядерного подводного беспилотника «Посейдон», пишет портал «Военное обозрение» со ссылкой на разведывательные службы США. Источник заявляет, что подводная лодка «Белгород», которая является носителем «торпед судного дня», находится в Карском море и перемещается.

Американские спецслужбы рассказали, что «Посейдон», в натовской классификации получивший название Oscar II, представляет серьезную угрозу для НАТО. Он способен бесшумно перемещаться со скоростью до 200 километров в час и несет ядерный заряд, который при взрыве может спровоцировать цунами и смыть в океан Нью-Йорк, Лос-Анджелес, другие города США, расположенные на берегу.

Кроме того, в конструкции «Посейдона» предусмотрено наличие атомной силовой установки, обеспечивающей почти неограниченный радиус действия.

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