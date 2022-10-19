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В США, вероятно, не станут разрабатывать новую крылатую ракету морского базирования SLCM-N. Белый дом выступил против соответствующих расходов. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на сообщение, которое распространила администрация США.

В нём указывается, что разработка нового вооружения не является первоочередной необходимостью, может навредить другим проектам по модернизации вооружений США, а также создаст “оперативную сложность” для ВМС Соединённых Штатов. Уточняется, что такие выводы были сделаны после детальной оценки, которую провёл президент страны Джо Байден.

В прошлом на вооружении США уже были ракеты класса SLCM. Ранние варианты этой крылатой ракеты с вооружения начали снимать ещё в 90-х годах прошлого века. Окончательно SLCM вывели из эксплуатации при президенте Бараке Обаме.

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