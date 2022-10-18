ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Власти США могут начать передавать оружие Киеву и другим своим союзникам быстрее, чем сейчас. Белый дом запросил у Конгресса соответствующие дополнительные полномочия – сообщает РИА “Новости”.

Речь, в частности, идёт о финансовых полномочиях на 2023 год, которые касаются формирования Фонда приобретения критически важных боеприпасов и оборонного экспорта. Белый дом заявляет, что поставки оружия на Украину высветили проблемные места, которые сейчас следует устранить.

Представители американской администрации заявляют, что если дополнительных полномочий не предоставить, сроки военной помощи Украине будут затягиваться. Что недопустимо при проведении длительных операций.

Голосование по соответствующему вопросу в Конгрессе, если и состоится, то не раньше ноября. Ранее в США заявляли, что будут оказывать военную помощь Украине столько времени, сколько на это потребуется. Речь идёт не только о поставке вооружений, но и об экономической и гуманитарной поддержке.

Вам может понравиться

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина подтвердила участие НАТО в спецоперации

Российские войска получают неоценимый опыт, так как ведут боевые действия против армии, имеющей передовую технику НАТО и обученную Североатлантическим альянсом, заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. Тем самым она фактически подтвердила

Политолог Коновалов рассказал о неспособности Киева защититься от ракетных атак ВС РФ

В ответ на теракт на Крымском мосту ВС РФ нанесли ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Сейчас их цель – это военные объекты и транспортные артерии, причем Киеву нечего противопоставить

Сразу после ударов ВСУ по Белгородской области в Киеве прогремело несколько взрывов

16 октября в Киеве прогремела серия мощных взрывов, ссылаясь на неназванные источники, сообщил портал Avia.Pro. Эксперты отмечают, что эта атака была ответом на удары ВСУ по Белгородской области. Жители украинской