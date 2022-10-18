Власти США могут начать передавать оружие Киеву и другим своим союзникам быстрее, чем сейчас. Белый дом запросил у Конгресса соответствующие дополнительные полномочия – сообщает РИА “Новости”.

Речь, в частности, идёт о финансовых полномочиях на 2023 год, которые касаются формирования Фонда приобретения критически важных боеприпасов и оборонного экспорта. Белый дом заявляет, что поставки оружия на Украину высветили проблемные места, которые сейчас следует устранить.

Представители американской администрации заявляют, что если дополнительных полномочий не предоставить, сроки военной помощи Украине будут затягиваться. Что недопустимо при проведении длительных операций.

Голосование по соответствующему вопросу в Конгрессе, если и состоится, то не раньше ноября. Ранее в США заявляли, что будут оказывать военную помощь Украине столько времени, сколько на это потребуется. Речь идёт не только о поставке вооружений, но и об экономической и гуманитарной поддержке.