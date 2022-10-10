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Телеканал ОНТ опубликовал на видеохостинге YouTube записи с украинскими пограничниками, которые вместо бдительного несения службы распивают алкоголь.

В сюжете показано несколько эпизодов из жизни боевиков пограничной службы ВСУ. В одном из них они пьянствуют на рыбалке, оставив пост, На другом – смотрят прямо в камеры, показывая операторам неприличные жесты.

В следующем эпизоде пограничники угрожают белорусским телевизионщикам оружием, направляя его на объективы камер.

Самый последний эпизод демонстрирует двоих украинских военных. В руках у них бутылки с алкоголем, который призван «скрасить» ночной дозор. В результате один из бойцов уже оказывается не в состоянии пить и просто сваливается на землю.

«Я лишь надеюсь, что в этот ночной дозор отправлены не самые стойкие, потому что если самые крепкие — эти, представляю в каком состояние иные», – не без иронии подвел итог ведущий.

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