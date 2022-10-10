Телеканал ОНТ опубликовал на видеохостинге YouTube записи с украинскими пограничниками, которые вместо бдительного несения службы распивают алкоголь.

В сюжете показано несколько эпизодов из жизни боевиков пограничной службы ВСУ. В одном из них они пьянствуют на рыбалке, оставив пост, На другом – смотрят прямо в камеры, показывая операторам неприличные жесты.

В следующем эпизоде пограничники угрожают белорусским телевизионщикам оружием, направляя его на объективы камер.

Самый последний эпизод демонстрирует двоих украинских военных. В руках у них бутылки с алкоголем, который призван «скрасить» ночной дозор. В результате один из бойцов уже оказывается не в состоянии пить и просто сваливается на землю.