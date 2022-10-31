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Производитель Baykar намерен превратить свои дроны в настоящую угрозу для авиации предполагаемого противника. По словам главы компании, беспилотники смогут охотиться на барражирующие боеприпасы, а также на пилотируемые бомбардировщики и истребители.

Халук Байрактар также отметил, что для этой цели на все производимые компанией дроны будут установлены ракеты Sunger. Эти управляемые боезаряды класса «воздух-воздух» в настоящий момент интегрируют с Bayraktar TB2, чтобы обеспечить точное поражение воздушных целей.

Также руководитель компании сообщил о продолжающемся сотрудничестве с Украиной. Baykar не отказываются от идеи построить предприятие по производству дронов на украинской территории, а напротив, продолжают заниматься его проектированием. На новом заводе планируется выпускать новую разработку – беспилотные аппараты Bayraktar Akıncı, отличающиеся от первых моделей увеличенной высотой и дальностью полета.

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