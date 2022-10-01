Соединенные Штаты намерены отправить на Украину наступательное вооружение для ударов по российской территории. Такой вывод эксперты портала Avia.Pro сделали из заявления американского лидера Джо Байдена, который вознамерился «дать Киеву все для возврата территорий».

В этом высказывании подразумеваются территории Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР, которые 30 сентября были приняты в состав РФ. Разумеется, «отвоевать» их никто уже не даст, однако заявление Байдена вызывает обеспокоенность.

Все дело в том, что США могут отправить на Украину ракеты ATACMS для РСЗО M142 HIMARS, дальность которых составляет 300 километров. Появление в распоряжении обезумевшего киевского режима может создать серьезные проблемы, так как ВСУ начнут атаковать мирные города. Не исключено, что эти ракеты будут переданы в отдельном пакете, так как только в четверг Байден заявил об отправке очередной военной помощи на Украину.